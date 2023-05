69 : juste le nombre de stations qu'Elon Musk imagine pour ses tunnels Tesla de Las Vegas

La ligne, actuellement en place, se compose de 5 stations et de deux tunnels parallèles de 3,5 km de long, dans lesquels les voitures roulent jusqu'à 45 km/h. Le système aurait attiré un bon nombre d'usagers et suscité suffisamment d'intérêt pour que le comté de Clark approuve une extension du projet à Las Vegas et ses alentours. Et, pas des moindres, puisque The Boring Company pourra, dans les années à venir, construire une centaine de kilomètres de ligne pour desservir un total de 69 stations. Ce chiffre n'est pas surprenant quand on connaît l'excentricité d'Elon Musk et qu'on prend en compte ce qu'est réellement le Vegas Loop.