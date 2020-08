The Boring Company continue ses projets d'expansion à Las Vegas

Le but du tunnel construit par The Boring Company est de pouvoir réduire le temps de traversée de la ville en offrant plusieurs stations pour desservir différentes destinations situées sur son axe. Le centre de Las Vegas, comme de nombreuses grandes villes, est congestionné par une trop forte circulation.

The Boring Company apporte une solution originale en mettant en place des véhicules circulant à très haute vitesse sous la ville dans un tunnel spécialement conçu pour. Les véhicules pourront atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h, permettant de relier la ville du nord au sud en seulement 3 minutes au lieu de 30 par les voies de circulation habituelles. L’extension du tunnel pourrait permettre de relier également l’aéroport international McCarran au sud de la ville.

Le site Internet de The Boring Company indique : « Un vaste réseau de tunnels à plusieurs niveaux de profondeur aiderait à réduire la congestion dans n'importe quelle ville. Quelle que soit la taille d'une ville, il est toujours possible d'ajouter plus de niveaux. »