Opel Corsa F électrique : les specs du modèle dévoilés avant le lancement officiel

La première Corsa de l'ère PSA

Source : AutoEvolution

Une déclinaison « zéro émission » qui sera très bientôt disponible à la commande, mais qui pourrait arriver en concession au début de l'année 2020.Cela fait de longs mois maintenant que le groupefait partie de la (grande) famille PSA et la marque à l'éclair prépare: la nouvelle génération de Corsa.À l'instar de ce que propose Peugeot avec sa nouvelle gamme 208 , le groupe Opel va proposer des versions thermiques (1,2L Essence et 1,5L Diesel) de cette nouvelle Corsa, mais aussi unDepuis quelques heures, des images de cette Opel Corsa électrique ont d'ailleurs fuité sur le Web, permettant de découvrir le modèle sous (à peu près) toutes les coutures. Il partagera la même plateforme que la nouvelle Peugeot 208 et la version électrique devrait également en reprendre de nombreux éléments, à bord de l'habitacle comme au niveau de la motorisation.Ainsi, selon toute vraisemblance, cette Opel Corsa 100 % électrique disposera du même moteur que sa cousine au lion, à savoir un, alimenté par une batterie de 50 kW. De quoi permettre. Côté tarif, elle devrait se situer un cran en dessous de la Peugeot e208.Pour rappel, c'estque sera présentée officiellement celle qui devrait être baptisée « eCorsa ». Les commandes concernant ce nouveau modèle 100 % électrique seront ouvertes dans la foulée.