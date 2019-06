Le fournisseur automobile ZF a conçu les tout premiers airbags extérieurs

© ZF

Une réduction des dégâts subis de près de 40%

L'airbag raccordé aux équipements de contrôle du véhicule

Source : ZF

Et si la société allemandavait trouvé la parade aux blessures dues aux accidents de la route, qui font plusieurs centaines de victimes chaque année ? Nous en sommes peut-être encore loin, mais toujours est-il que l'équipementier vient de mettre au point unqui se déploie en un instantLa société basée à Friedrichshafen ( qui compte près de 150 000 salariés dans le monde et 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017) a mis au point unfabriqué pour être installé sur le côté de la voiture... mais à l'extérieur de celle-ci.Selon, la mise en application de l'permettrait de sauver des vies et, plus globalement, de. L'airbag mis au point par l'entreprise possède un volume pouvant aller de 280 à 400 litres, soitL'équipementier aet développé, selon les informations qu'il traite,Ainsi, le système peut déterminer s'il doit déployer ou non le coussin gonflable. Pour prendre sa décision et ouvrir l'airbag, il dispose de, ce qui correspond au temps nécessaire à une personne pour cligner des yeux.