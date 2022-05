Adieu plaquettes de freins ? Le freinage par récupération pourrait être l'avenir de la voiture électrique

Ce faisant, la batterie n'alimente plus le moteur. Mais ce dernier reste actif pendant un moment, profitant de l'énergie générée par le rotor du véhicule et la redistribuant vers la batterie, ce qui permet de la régénérer sans la recharger à une source électrique externe. C'est pourquoi de bonnes habitudes au volant et une conduite dite « souple » permettent d'économiser beaucoup d'énergie et de moins tirer sur la batterie.