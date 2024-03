Une étude prouve que les voitures thermiques seraient bientôt plus chères à produire que les électriques

Un autre effet périphérique négatif de cette transition concerne directement le secteur, et non le consommateur. La concurrence au sein de l'industrie sera de plus en plus féroce et Gartner prévoit que « d'ici 2027, 15 % des entreprises de VE créées au cours de la dernière décennie seront rachetées ou feront faillite ». Pour Pacheco, c'est une mutation et non un déclin : « Cela ne signifie pas que le secteur des véhicules électriques s'effondre. Il entre simplement dans une nouvelle phase où les entreprises offrant les meilleurs produits et services prendront le dessus sur les autres ». Ce sera donc la loi du plus fort qui règnera, rien de nouveau sous le soleil !