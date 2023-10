La voiture électrique petit budget, ça se complique côté constructeurs...

Du côté de Tesla, les prix restent bas et l'entreprise continue à maintenir sa position de leader. La concurrence chinoise avec des marques comme BYD ou Volvo est, elle aussi, de plus en plus coriace, avec des véhicules aux prestations très acceptables pour des tarifs abordables. Si on les compare aux prix du marché évidemment. D'autres signes évocateurs du côté de GM ne sont pas franchement synonymes d'une transition fluide vers l'électrification. Notamment, des délais de livraison de leurs camions électriques qui s'allongent de plus en plus et des ajustements dans les chaînes de production du Ford F-150 Lightning.