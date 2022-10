Honda Prologue : découvrez le premier SUV électrique du fabricant japonais

À bord, on retrouve évidemment une interface qui fait la part belle au numérique, ce qui se traduit ici par un écran de 11 pouces situé derrière le volant, et un second en guise de console centrale, de 11,3 pouces.

Honda ne fait toutefois pas l'impasse sur ses bons vieux boutons physiques (pour la clim notamment). C'est là une bonne chose quand on connaît l'impact sur la sécurité des véhicules déléguant toutes les fonctionnalités à l'écran tactile.