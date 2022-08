Des boutons plutôt que du tactile en voiture, les chiffres ont parlé !

Voilà quelques années déjà que nos véhicules modernes ont abandonné les bons gros boutons, interrupteurs et autres molettes à bord, pour privilégier une interface presque entièrement tactile. Outre l'infodivertissement, les écrans tactiles embarqués permettent désormais d'accéder à de nombreuses fonctionnalités du véhicule. Ils offrent des intérieurs de plus en plus épurés, et de plus en plus « tactiles », donc.