inconnu_de_passage

MattS32: MattS32: Ça doit être le côté « gauche-droite » qui est intéressant, car plus intuitif que le « haut-bas » des boutons d’origine de la Tesla et des commodos. Perso j’ai toujours trouvé les commodos intuitifs, puisqu’on les pousse dans le sens de rotation du volant, mais en en discutant récemment avec un collègue j’ai constaté que c’était pas évident pour tout le monde

J’ai pensé à ça aussi pour le fait que les élèves trouvent ça plus intuitif.

Quand on est en ligne droite et qu’on annonce un virage en avance, les boutons sont bien orientés et c’est plus intuitif.

Mais je suppose que le bouton de Tesla doit aussi être droite/gauche plutôt que haut/bas donc ça devrait être en principe le même niveau d’intuitivité.

MattS32: MattS32: C’est un point intéressant ça. Qu’en est-il de la sensibilité de ce système sur les Tesla sans commodo ? (…)

Remarque pertinente.

J’espère qu’un utilisateur de Tesla récente qui passerai dans le coin pourra en dire plus.