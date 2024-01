A l'aide d'une simple mise à jour, Tesla active gratuitement les feux matriciels adaptatifs… mais uniquement sur un seul modèle !

Cette update a été relayée par les forums allemands TFF et confirmée par Note a Tesla App. La note de version indique bien que « les feux de route s’ajustent désormais pour réduire l’éblouissement pour les autres conducteurs et cyclistes ». Le véhicule détectera donc les autres usagers et adaptera l'éclairage en conséquence, en atténuant l'éclairage pixel par pixel.

C'est d'ailleurs en cela que réside le principal intérêt des feux matriciels : leur caractère adaptatif. Sans ça, ce sont juste des feux plus chers à changer s'il y a un pépin. Pourtant, lorsqu'il est question du « light show » (la fonctionnalité qui transformait la Tesla en sapin de Noël, avec musique et éclairage du véhicule dignes d'un spectacle son et lumières), le constructeur usait bien de cette technologie. Les propriétaires de la Highland seront donc ravis de voir arriver cette nouveauté à bord de leur véhicule. Pour les autres en revanche, ils pourront (pour le moment) ronger leur frein.