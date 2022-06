L'avenir de la vente automobile est-il en ligne ? Ford veut passer le cap

Le P.-D.G. désire « passer au prix non négocié ». Le site web de Ford ne proposerait ainsi qu'une gamme de modèles bien définis, avec plus ou moins d'options, mais sans possibilité d'obtenir les fameuses remises accordées par les commerciaux lors du passage en concession. Ces dernières n'auraient plus de stocks et seraient d'ailleurs transformées en centres de retrait pour les clients qui auront passé leur commande en ligne, et également d'assistance pour réparer son véhicule en cas de problème ou pour un simple examen de routine. Les consommateurs pourraient aussi se faire livrer chez eux s'ils le désirent.

« Je crois que certains clients de Mach-E et Lightning aimeraient avoir une Mustang pour le week-end. Ils veulent peut-être une Super Duty. Je peux le faire. Ils ne peuvent pas le faire », a ajouté Jim Farley, sans hésiter à décocher une flèche en direction de ses concurrents.

Il faudra néanmoins accélérer la cadence de production pour pouvoir espérer dépasser Tesla. En 2023, Ford espère fabriquer 600 000 véhicules électriques, contre 939 000 livraisons effectuées par la société d'Elon Musk en 2021, et ce, sans compter la nouvelle Gigafactory berlinoise qui devrait lui permettre de fabriquer davantage de modèles vendus en Europe.