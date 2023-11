Sans compter les voitures, le transport électrique pèsera 1 000 milliards d'euros dans 20 ans, mais vous payerez toujours plus cher vos factures d'électricité en France

Pour les navires commerciaux électriques et hybrides de plus grande taille, qui suivent une trajectoire exponentielle depuis 2016, l'industrie reste moins sensible aux prix. Ceux des batteries maritimes ont d'ailleurs été divisés par deux, grâce notamment à une réduction de la taille des moteurs, permis par la taille des batteries. Les ferries sont les navires électriques les plus courants, puisqu'il est bien plus facile de les recharger, tout comme ils empruntent des itinéraires plus réguliers et plus courts.