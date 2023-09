Les taxis volants pour les JO 2024 : c'est pas encore gagné (et c'est tant mieux ?)

Résultat, l'autorité administrative demande à ADP de revoir sa copie et de mieux prendre en compte les points soulignés ci-dessus. L'Autorité environnementale lui réclame ainsi de « reconsidérer le périmètre du projet et celui de l'analyse de ses effets pour en apprécier pleinement les conséquences sur les populations affectées et l'impact éventuel sur le milieu naturel ».

Contactée par l'AFP, ADP n'a pour le moment pas souhaité faire de commentaire. Trois lignes de taxis volants devraient voir le jour pour ces Jeux olympiques. La première reliera l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à celui du Bourget, et la deuxième et la troisième partiront de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux pour rejoindre, d'un côté, l'aéroport Saint-Cyr-l'École, et de l'autre, la fameuse base d'Austerlitz. En attendant de voir ces taxis apparaître dans le ciel parisien, vous pouvez voir une vidéo qui vous donnera un aperçu des transports du futur.