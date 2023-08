Taxis volants : cette vidéo de test vous donne à imaginer le ciel du futur

Selon l'entreprise, les modèles Prosperity I auraient la même empreinte environnementale qu'une voiture électrique. Mais en comparaison d'une telle auto, ces appareils volants sont censés fournir une solution plus pratique et plus efficace pour le transport de personnes et de marchandises.

AutoFlight affirme que ses eVTOL sont « conçus pour être bon marché. » S'il existe bien des voitures volantes pour les particuliers, elles sont situées bien au-delà du pouvoir d'achat des consommateurs. Ce type de solutions pourrait-il permettre de développer le transport aérien de courte distance et de le rendre plus abordable ?