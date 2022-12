Taxis volants : les autorités des États-Unis proposent (enfin) des critères de navigabilité

Plusieurs acteurs sont déjà intéressés outre-Atlantique. Le régulateur a publié des conditions de navigabilité destinées à l'entreprise Archer Aviation, soutenue par United Airlines et Stellantis NV. Cette dernière avait annoncé avoir effectué le tout premier « vol complet de transition » de son aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (« electric vertical takeoff and landing », ou eVTOL) le 29 novembre dernier.

Mais si Archer veut faire certifier son appareil dès 2024 et produire l'année suivante 250 taxis aériens à batterie électrique, elle n'est pas la seule société à être intéressée par le secteur. La société Joby, soutenue par Delta Airlines, a pour ambition d'opérer à partir de 2025 des connexions en taxis volants au départ et à l'arrivée des aéroports de Los Angeles et de New York. Autant dire qu'une régulation devenait urgente !