Des taxis volants en phase de test à l'aérodrome de Pontoise

La Région Île-de-France, la RATP et ADP ont annoncé en début de semaine que les premiers essais de « taxis volants » auront lieu au début de l'été. Ces derniers seront menés depuis l'aérodrome de Pontoise, avec des taxis qui devraient être en mesure d'embarquer deux passagers et des bagages.

Selon la région, la RATP et ADP : « La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 constitue une opportunité exceptionnelle de mobilisation d'une filière afin de préparer un démonstrateur à cet horizon et de faire de l'Île-de-France une référence sur le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine. »