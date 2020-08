La Wuling Mini EV à 3 500 euros s'est vendue à 50 000 unités en un mois

Pour arriver à un prix si compétitif, General Motors a dû puiser dans ses ressources et aller chercher notamment des pièces chez Baojun, autre marque chinoise affiliée à GM et qui commercialisera une voiture électrique à moins de 8 000 euros dans les prochains mois. Le joint-venture des trois entreprises a aidé à limiter les recherches et le développement dans le processus de création, réduisant là aussi la facture. Même s'il n'est pas prévu que Wuling commercialise la citadine à l'étranger, ce modèle pourrait changer la donne et permettre de prouver qu'un marché énorme existe pour les voitures électriques, à condition d'en limiter les tarifs à l'acquisition.