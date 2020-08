La Twingo ZE aura une autonomie plus importante que prévu

La nouvelle Twingo ZE, 100 % électrique, cible principalement l’usage urbain et périurbain. Le cycle d’homologation WLTP annonce 270 km d’autonomie en usage urbain, soit 20 km de plus que les premières estimations. La nouvelle Twingo ZE est donc une bonne élève en termes d’efficience. La batterie de 22 kWh (21,3 kWh utilisables) lui assurera une autonomie largement suffisante pour plusieurs jours d’utilisation sans devoir recharger.

La consommation peut être estimée à moins de 7,9 kWh/100 km en ville et à 11,2 kWh/100 km en usage combiné. La Twingo électrique dispose d’une puissance de 60 kW (82 chevaux) tirés du moteur Renault R80. Elle acceptera la charge jusqu’à 22 kW et une charge de 0 à 80 % en 22 kW ne prendra qu’à peine plus d’une heure.

Les performances seront plutôt correctes pour une petite citadine avec un 0 à 100 km/h réalisés en 12,9 secondes et une vitesse de pointe de 135 km/h. Le coffre offrira un volume de 240 litres. Si le prix n’a pas encore été officiellement annoncé par le constructeur, elle devrait arriver à un prix inférieur à 25 000 € TTC hors bonus et hors prime à la conversion. La commercialisation est attendue pour la fin de cette année.