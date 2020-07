La Renault Twingo Electric déjà déclinée en édition limitée : Vibes

Cette édition équipera la Twingo Z.E de jantes 16" diamantées blanches, et des décors spécifiques symbolisant des vibrations (ou « Vibes »), seront apposés à la voiture sous la forme de lignes blanches et grises ou oranges et grises. Il sera possible d'opter pour un stripping léger, ou une version « full », qui s'étirera jusque sur le toit.