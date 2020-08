Le New Hampshire devient le premier Etat américain à autoriser la circulation de... voitures volantes

Néanmoins, un brin fututiste, le texte stipule notamment qu'il sera « impératif de décoller et d’atterrir sur une piste d’atterrissage appropriée, et il sera interdit de décoller et d’atterrir à partir d’une voie publique, sauf en cas d’urgence ».



S'il ne s'agit pas de permettre aux voitures volantes de circuler librement dans le New Hampshire dans les semaines à venir, le projet de loi vise à fournir une première réglementation en prévision de l'arrivée (un jour peut-être) de ces engins hybrides. Rappelons que les premiers prototypes ont été mis au point au début des années 1900…