XPeng P5 : la très prometteuse voiture électrique arrive enfin en Europe

Plus encore, XPeng ouvre un magasin dans le centre commercial Westfield « Mall of the Netherlands » situé à Leidschendam (Pays-Bas), non loin de La Haye et Rotterdam, et poursuit son implantation en proposant désormais sa propre enseigne en Europe. On peut notamment y observer, outre la P5, le prototype de voiture volante de XPeng, baptisé X2 .