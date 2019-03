Voici Cheetah, le nouveau robot du MIT capable de faire des sauts périlleux

Approuvé par Skynet

Source : The Next Web

Si vous ne supportez pas les images de maltraitance sur robot, évitez de regarder la vidéo incluse dans cet article. Tout comme Atlas à ses débuts, le petit robotdu Massachussets Institute of Technology - ou MIT pour les intimes - se fait malmener par ses concepteurs humains. Cela ne l'empêche toutefois pas de se relever, peu importe la position de la chute.Un petit exploit dû à un design quadrupède et bien entendu l'usage de moult capteurs. Que son corps soit à l'endroit ou à l'envers, le robot de neuf kgpour se relever. Il peut ainsi maintenir son équilibre en presque toutes circonstances,et faire des sauts périlleux.Maintenant que les machines arrivent à ouvrir les portes faire du parkour et danser le moonwalk , il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que leur révolte n'arrive pas trop tôt !