Boston Dynamics : le robot flippant sait désormais faire du parkour

Courez pauvres humains !

Créé par- une filiale de SoftBank -, le robotvient de passer une nouvelle étape de son évolution : il fait maintenant du parkour.Dans une vidéo diffusée hier, on peut ainsi voir le célèbre robot humanoïde grimper avec aisance des obstacles qui mettraient en difficulté les humains les moins agiles.L'époque où Atlas se faisait frapper et bousculer par ses concepteurs semblent donc bien lointaine. On espère d'ailleurs que ces derniers auront une bonne endurance le jour où les robots se soulèveront !Quoi qu'il en soit, difficile de rester indifférent devant cet être de métal qui passe les obstacles comme s'ils n'étaient pas sur son chemin. Les perspectives pour le futur sont immenses.