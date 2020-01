Apple lance un programme pour remplacer les coques défectueuses de ses iPhone

© Apple

La réponse d'Apple aux défauts de ses coques

Un remplacement gratuit, mais à faire dans les deux ans

Les personnes concernées par le programme devront simplement se rendre dans un Apple Store ou auprès d'un fournisseur agréé pour obtenir une nouvelle coque.Depuis la sortie des Smart Battery Case , de nombreux clients d'Apple se sont plaints de défauts les concernant. Certaines coques à batterie auraient simplement empêché l'appareil de se charger, ou ne l'auraient autorisé que par intermittence. Un comble pour un accessoire censé améliorer l'autonomie des smartphones.En réponse, Apple a donc lancé un programme visant à remplacer l'ensemble de ses coques produites entre janvier 2019 et octobre 2019. Toutefois, la société californienne insiste sur son site : «». Cela délaisse les autres appareils de la marque, et en particulier les Smart Battery Case pour iPhone 11 . Ces modèles étant plus récents, ils ne devraient pas être concernés par le défaut de conception.Un dernier détail : pour les personnes concernées, la demande de remplacement doit être faite dans les deux ans suivant son achat. Passé ce délai, le remplacement ne sera plus possible.Au moins, les personnes éligibles au programme disposeront d'un remplacement totalement gratuit. Un point appréciable, les coques Smart Battery Case étant vendus 129 dollars (environ 115 euros). À ce prix, leur conception doit être irréprochable. Apple l'a partiellement justifiée en y ajoutant quelques fonctionnalités, notamment l'affichage de la batterie restante en pourcentage. Sur l'iPhone 11, la Smart Battery Case dispose désormais d'un bouton photo.Sur son site, Apple déclare également que «», sans donner plus de détails.