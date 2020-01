CES 2020 : Aukey vise des chargeurs pour ordinateurs toujours plus petits

© Tom's Hardware

Il suffit d'avoir acheté un ordinateur portable récemment pour s'en être rendu compte, les blocs d'alimentation sont de moins en moins encombrants... et personne ne s'en plaindra. Cette miniaturisation est avant tout due à un changement de matériaux pour les composants internes de ces chargeurs, qui recourent désormais au nitrure de gallium (GaN), en lieu et place du silicium utilisé jusqu'à présent. Si les constructeurs informatiques et OEM de tout poil en profitent, c'est avant tout les marques tierces, spécialisées comme Aukey dans la vente d'accessoires, qui semblent tirer le mieux parti de cette nouveauté.Le fabricant mise ainsi sur Omnia : une nouvelle gamme composée de cinq chargeurs USB-C ultra compacts ne dépassant pas les 56 x 56 x 30 mm (le modèle le plus petit se limite d'ailleurs à 43 x 43 x 30 mm seulement), pour une puissance de charge allant de 61 à 100 watts en fonction des modèles.Des mensurations à faire rougir la concurrence. Pour le démontrer Avram Piltch, journaliste pour Tom's Hardware US, a placé à côté de l'un des nouveaux chargeurs Aukey des modèles de 60 à 65 watts signés RavPower et Anker. On vous laisse apprécier la différence en image. Fier de ses nouveaux produits, Aukey explique pour sa part qu'un chargeur Omnia est, à titre d'exemple, 66 % plus compact qu'un bloc d'alimentation de MacBook Pro 13.Au-delà de leur utilité en tant que chargeurs pour vos smartphones, tablettes, consoles de jeux nomades ou, les modèles de cette nouvelle gamme Omnia peuvent aussi servir d'alimentation pour certains appareils, comme un certain Raspberry Pi 4 B , note Tom's Hardware.Pour le moment, Aukey n'a pas dévoilé de tarif précis pour ses cinq nouveaux chargeurs USB-C. On imagine qu'ils seront probablement un peu plus chers que les produits actuels du fabricant, commercialisés entre 30 et 40 euros en moyenne.