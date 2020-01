CES 2020 : Otterbox lance un film de protection d'écran antimicrobien

© Pixabay

Une initiative utile, les smartphones faisant partie des objets les plus « sales » que nous transportons au quotidien.Nous savons depuis des années que les smartphones sont extrêmement riches en bactéries . Ce sont des appareils que nous manipulons quotidiennement, le plus souvent sans nous être lavé les mains au préalable. Et nous les nettoyons rarement, ou bien à l'occasion d'une chute accidentelle dans la baignoire (ou dans la cuvette des toilettes, qui est donc plus propre que notre téléphone).Pourtant, ce sont ces objets, où vivent en rois les salmonelles et autres Escherichia coli, que nous portons à nos oreilles au moment de téléphoner, facilitant ainsi otites et autres agressions de nos conduits auditifs. Si l'industrie semble avoir peu encline, jusque-là, à proposer une solution, la société Otterbox a dévoilé au CES 2020 un film protecteur approuvé par l'Environmental Protection Agency (EPA), une agence américaine indépendante.Le film, baptisé Amplify Glass, élimine 99,9 % des bactéries. La protection a suivi les tests de la Japanese Industrial Standard, qui prévoient de la laisser pendant 24 heures à un taux d'humidité de 94 %. Ce dernier présente des conditions idéales pour le développement d'organismes microscopiques.Le P.D.-G. d'Otterbox, Jim Parke, a déclaré : «».Si la formulation précise de ce verre protecteur n'est pas communiquée, elle reposerait sur l'ajout d'argent ionique, un composant qui présenterait l'avantage de garder ses propriétés antimicrobiennes au fil du temps. Une fois en place, l'utilisateur n'aurait donc pas besoin de nettoyer ou d'entretenir sa protection.Otterbox ajoute qu'Amplify Glass ne doit en rien modifier la résistance de la protection aux chocs, la clarté de l'écran ou sa sensibilité tactile. Cependant, pour le moment, aucun prix n'a été communiqué par l'entreprise pour sa protection. Les bactéries ont donc encore un peu de temps devant elles.