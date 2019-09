Razer sort des coques de protection destinées à refroidir les iPhone en jeu

© Razer

La technologie thermaphène à la rescousse

Lire aussi :

Des écrans de smartphones incassables qui s'inspirent de coquillages



© Razer

Source : TechCrunch

Sipeine à s'imposer de manière manifeste sur le marché du smartphone gaming , le constructeur sait de quoi il parle en matière d'accessoires. Très actif sur le marché PC, il profite du lancement désormais acté des iPhone 11 pour commercialiser dès aujourd'hui, de manière fort opportune, ses Razer Arctech : deuxpensées pour garder au frais les nouveauxPour y parvenir, Razer mise sur sa « Thermaphene Technology ». En clair, la coque profite de trois couches différentes : à l'intérieur un revêtement en tissu microfibre pour protéger le dos du smartphone, à l'extérieur un châssis en plastique perforé pour laisser passer la chaleur... et, entre les deux,. Ce matériau est censé collecter la chaleur et la transférer vers l'extérieur de la coque.», explique la marque dans un communiqué.Comme évoqué plus haut, Razer propose: un modèle Slim, proposé à 30 dollars, et un modèle Pro, capable de résister à une chute de trois mètres et vendu pour sa part 40 dollars.