Raspberry Pi 4 : un nouveau firmware réduit la chauffe, l'équipe dévoile ses tests

Chauffe réduite à performances égales

Chute des températures en position verticale

La caméra thermique montre bien la réduction des températures que permet la dernière mise à jour du firmware. Retrouvez le test complet sur raspberrypi.org

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

sudo shutdown -r now

Le Raspberry Pi 4 Model B a introduit de larges améliorations par rapport à la version précédente, le 3B+. Avec un processeur bien plus puissant, un nouveau processeur graphique, quatre fois plus de mémoire vive, mais aussi l'intégration de ports USB 3.0.Et comme nous l'avions constaté lors de notre découverte du Raspberry Pi 4, la consommation électrique de la framboise, ainsi que sa température, était alors assez élevée avec une tendance au. Mais la fondation Raspberry ne se repose pas sur ses lauriers et a déjà fourni 4 versions de firmware depuis le lancement du Pi 4, apportant chacune des améliorations au niveau de la SDRAM et du VLI.Au départ, le Pi 4 nécessitait 2,89 W pour fonctionner sous Raspbian et sans effectuer aucune activité ; cette valeur montait jusqu'à 7,28 W pour réaliser une charge de travail nominal sollicitant processeur et GPU. Sous une charge de travail plus conséquente, le RPi 4 surchauffait considérablement, atteignant les 72,1 °C en moins de 60 secondes.À tour de rôle, les mises à jour du firmware ont permis de réduire la puissance requise à son fonctionnement, et par conséquent la surchauffe, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus. La toute dernière version du firmware, qui devrait être publiée prochainement, réduit la consommation d'énergie à 2,1 W au repos, et 6.41 W en charge, une chute significative qui permet de limiter la chauffe, à 35 °C au repos et 64,8 °C après 60 secondes de charge.Ces données recueillies par notre confrère Gareth Halfacree pour le magazine MagPi ne correspondent évidemment pas à une utilisation réelle et quotidienne du Raspberry Pi. Pour mesurer la capacité de chaque mise à jour de firmware, Gareth a déployé des outils très gourmands en énergie afin de pousser la framboise dans ses retranchements, vous retrouverez l'intégralité des résultats de ses benchmarks en visitant le site raspberrypi.org Enfin, outre les progrès réalisés grâce à ces mises à jour successives, l'équipe dévoile une petite astuce pour encore gagner quelques degrés : orienté à la verticale, port GPIO vers le bas, alimentation et ports HDMI en haut, la chaleur est évacuée plus efficacement pour un gain constaté de l'ordre de 2 °C !Pour profiter sans plus attendre des dernières mises à jour et de celles à venir, ouvrez simplement une fenêtre de terminal puis tapez les lignes suivantes :