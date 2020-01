L'Europe veut uniformiser les chargeurs des smartphones, Apple prend les devants

© Fotolia

Une question vieille de dix ans

Après l'avoir contesté, Apple vante l'USB-C

Source : ZDNet.

Parmi les principaux acteurs concernés par la mesure, Apple et son port Lightning utilisé depuis 2012. La marque à la pomme semble avoir enfin décidé de changer, l'USB-C ayant déjà été adopté sur certains de ses appareils.La question de la recharge universelle a duré trop longtemps aux yeux de Bruxelles, qui l'a évoquée une première fois en 2009 à propos des chargeurs micro-USB , puis dans une directive de 2014 . Quatre ans plus tard, en 2018, le Parlement Européen s'est agacé de constater le peu d'efforts fourni par les constructeurs. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a alors déclaré qu'«».Le résultat est là. Ce lundi, les membres du Parlement ont confirmé que «». S'ils ne précisent pas la teneur exacte de leurs mesures, on peut dignement s'attendre à ce que la plupart des futurs appareils portables (smartphones, tablettes, liseuses...) soient obligatoirement compatibles avec une connectique commune. L'USB-C est l'alternative la plus probable.Dans la ligne de mire de Bruxelles, on retrouve en premier lieu Apple et son port Lightning. L'entreprise estimait dans une déclaration en 2018 que la normalisation des chargeurs «». D'après elle, la mesure était alors «», Apple évoquant au passage un milliard d'appareils Apple utilisant la technologie Lightning et «».Pourtant, la firme semble depuis s'être résignée. Certes, ses nouveaux iPhone ne comptent toujours pas d'USB-C , mais la connectique est déjà apparue sur ses MacBooks et sur ses nouveaux iPad Pro. La marque n'hésite même plus à faire la promotion de l'USB-C . Elle met en avant ce que Bruxelles, justement, attend d'une connectique universelle : qu'elle serve aussi bien à la recharge de l'appareil qu'aux transferts de données. Une solution est à envisager d'urgence : chaque année, les chargeurs génèrent 51 000 tonnes de déchets électroniques.