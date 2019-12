Google, Apple et Amazon (entre autres) s'allient pour établir un protocole de domotique standard

Un groupe de travail pour une norme « Connected Home over IP »

Vers la mise en œuvre d'un nouveau protocole de connectivité unifié

Source : CNBC

Cette alliance aboutit au projet «», qui se veut profitable aux fabricants, comme aux utilisateurs.Un nouveau groupe de travail pour élaborer et promouvoir une nouvelle norme de connectivité libre pour la domotique : c'est ce qu'ont décidé de créer divers grands groupes comme Apple, Amazon, Google ou encore Zigbee Alliance.Le groupe confirme que la sécurité sera au centre de la réflexion pour cette nouvelle norme ; le projet vise à simplifier le processus d'élaboration pour les fabricants, tout en proposant plus de compatibilité aux utilisateurs.selon les ambitions du «» : «». Il s'agira ici d'adopter une méthodologie en open source pour le développement et la mise en œuvre d'un nouveau protocole de connectivité unifié.Bien sûr, Amazon, Google, Apple et Zigbee Alliance vont réunir leurs technologies domotiques déjà éprouvées. «», explique notamment Apple.À noter que d'autres membres du conseil d'administration de Zigbee Alliance, comme IKEA, Legrand, Samsung SmartThings, Schneider, Signify, Silicon Labs ou encore Somfy, ont l'intention de contribuer au projet.Toutes les informations sont à retrouver (en anglais) sur le site officiel de Connected Home IP