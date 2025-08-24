Le spécialiste chinois de l'outillage de jardin propose un robot tondeuse pour les grandes surfaces doté d'un guidage au centimètre (RTK+VSLAM), d'un système anti-obstacle intelligent, d'une transmission intégrale et de deux disques flottants de 35 cm pour une tonte droite et efficace même à fortes pentes (jusqu'à 35°). Disponible en version 3 000 m² ou 6 000 m², le Sunseeker Elite X7 series est le nouveau roi du gazon.
Besoin d’un robot tondeuse pour les grandes pelouses, sans fil, sans prise de tête et avec une vraie tenue de route ? Le nouveau Sunseeker Elite X7 va vous taper dans l'oeil avec sa navigation « au centimètre », sa caméra 3D anti-obstacle, ses deux disques de coupe de 35 cm et sa transmission intégrale pour grimper des talus ou côtes allant jusqu’à 70% (35°). Conçu pour le marché européen, ce robot tondeuse XXL est décliné en deux versions : X7 taillé pour des pelouses allant jusqu'à 3 000 m² et X7 Plus pour couvrir jusqu’à 6 000 m² de surface. Dans les deux cas, l’idée est simple : tondre vite, propre et bien, quel que soit le terrain.
Guidage par satellite et caméra 3D
Au cœur du Sunseeker Elite X7, le fabricant embarque un système RTK+VSLAM (AONavi) pour cartographier sans fil, tracer des limites virtuelles, gérer plusieurs zones de tonte et optimiser des trajectoires parfaitement parallèles. Cette fusion du positionnement satellite et de la vision embarquée permet un guidage robuste, y compris là où le signal est chahuté, avec une continuité qui évite les errances et les zones oubliées. L’approche est simplissime : vous guidez le robot autour de la zone à tondre, il apprend, mémorise les limites à ne pas dépasser et affine ses parcours au fil des passages.
Autre atout : la techno Vision AI qui s’appuie sur une caméra 3D binoculaire et une puissance de traitement embarquée de 5 TOPS pour percevoir profondeur, relief et petits objets sur votre terrain. Résultat : le Sunseeker Elite X7 sait reconnaître plus de 200 types d’obstacles (y compris les animaux du jardin, comme les hérissons) tout en étant capable de mieux se mouvoir dans les passages étroits et se détourner intelligemment des obstacles temporaires.
Mieux : si un obstacle revenait fréquemment (ballon de foot oublié, serviette de bain, etc.), le robot apprend à garder ses distances pour ne plus perdre de temps. Anecdotique ? Sur une grande pelouse, ces minutes finissent par compter.
Transmission intégrale, disques flottants
Le Sunseeker Elite X7 n’est pas qu’un « cerveau » : c’est aussi de la motricité. Sa transmission intégrale (All-Terrain-Conquer System) avec roues avant suspendues et roulette arrière rotative autorise de vrais demi-tours sur place et une progression sur sols bosselés, ornières et pentes jusqu’à 70% (35°). Sur le terrain, cela change tout : moins de patinage, moins de blocages et des lignes de coupe qui restent droites, même sur un relief accidenté.
Côté coupe, Sunseeker aligne une plateforme à deux disques (35 cm de largeur de tonte totale) et un système de disque flottant qui adapte en temps réel la hauteur à la micro-topographie pour rester efficace sans scalper la pelouse. Le Sunseeker Elite X7 propose un réglage de hauteur électronique de 20 à 100 mm (depuis l’appli), avec une logique « tendre avec le gazon » : virages assistés par moteurs de direction, friction maîtrisée, et ride-on edge qui fait mordre le plateau sur la bordure du gazon pour réduire les finitions manuelles.
Usage quotidien : appli, sécurité, pluie… la vie réelle
Application Sunseeker (édition de cartes, gestion multi-zones pour les jardins morcelés, gestion des corridors), intégration Amazon Alexa/Google Home pour le contrôle à la voix, mises à jour automatique over-the-air, mode Nuit, protection IPX5 pour le nettoyage au jet, détection de pluie et reprise automatique au bon moment… Tout ce qu’on attend d’un robot tondeuse haut de gamme est là, voire plus.
Et la nuit, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Un module 4G + GPS anti-vol est disponible en option sur le Sunseeker Elite X7 et est fourni de série sur le Sunseeker Elite X7 Plus. Une fonctionnalité utile aussi pour garder le contrôle de votre robot si la zone de tonte est hors de portée de votre réseau Wi-Fi domestique (ce dernier est répliqué en Wi-Fi Lora via la perche de la station de maintenance et de recharge de l'appareil).
À partir de 2 399€ pour une surface de 3 000 m²
Et si vous hésitez entre le robot tondeuse Sunseeker Elite X7 (2 399€) et le X7 Plus (2 999€), fiez-vous à deux critères simples : la surface (jusqu’à 3 000 m² vs 6 000 m²) et l’autonomie (5 Ah vs 10 Ah). Tout le reste — navigation AONavi, Vision AI, transmission intégrale, disques flottants, gestion de bords, etc. — est commun et vise la même promesse : un rendu net avec des lignes droites qui flattent l’œil quand on lève la tête depuis la terrasse. Les beaux jours ne durent pas, mais la pelouse, elle, continue de pousser. Si vous cherchiez un robot sans fil pensé pour les grandes surfaces, capable d’éviter, apprendre, grimper et finir proprement, le Sunseeker Elite X7 coche toutes les cases qui comptent en 2025.