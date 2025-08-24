Besoin d’un robot tondeuse pour les grandes pelouses, sans fil, sans prise de tête et avec une vraie tenue de route ? Le nouveau Sunseeker Elite X7 va vous taper dans l'oeil avec sa navigation « au centimètre », sa caméra 3D anti-obstacle, ses deux disques de coupe de 35 cm et sa transmission intégrale pour grimper des talus ou côtes allant jusqu’à 70% (35°). Conçu pour le marché européen, ce robot tondeuse XXL est décliné en deux versions : X7 taillé pour des pelouses allant jusqu'à 3 000 m² et X7 Plus pour couvrir jusqu’à 6 000 m² de surface. Dans les deux cas, l’idée est simple : tondre vite, propre et bien, quel que soit le terrain.

Guidage par satellite et caméra 3D

Au cœur du Sunseeker Elite X7, le fabricant embarque un système RTK+VSLAM (AONavi) pour cartographier sans fil, tracer des limites virtuelles, gérer plusieurs zones de tonte et optimiser des trajectoires parfaitement parallèles. Cette fusion du positionnement satellite et de la vision embarquée permet un guidage robuste, y compris là où le signal est chahuté, avec une continuité qui évite les errances et les zones oubliées. L’approche est simplissime : vous guidez le robot autour de la zone à tondre, il apprend, mémorise les limites à ne pas dépasser et affine ses parcours au fil des passages.