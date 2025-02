En ce début d'année, Ecovacs élargit sa gamme de laveurs de vitre avec le Winbot Mini, un nouveau modèle adapté aux fenêtres anciennes et aux habitants de petits et moyens logements, avec des vitres d'une longueur de moins de 30 cm, et les fenêtres munies de poignées. Le modèle ne mesure que 215 mm de long pour 55 mm d'épaisseur et effectue le nettoyage de tous les bords avec jusqu'à 99,5 % de couverture. Quatre buses de projection d'eau (deux à l'avant et deux à l'arrière) projettent de l'eau sur la vitre et le système de navigation optimise en temps réel le parcours de l'appareil.