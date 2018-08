Chargeurs universels : 10 ans après, Bruxelles s'énerve de ne rien voir venir

Le nouveau dossier de Margrethe Vestager

Bientôt un standard pour nos chargeurs de téléphone ?

Chaque année, plus de 51 000 tonnes de déchets électroniques sont créées à cause d'un accessoire que nous connaissons bien : le chargeur de téléphone.Ce marché, très hétérogène, doit jongler avec les formats adoptés par chaque constructeur : une aberration autant ergonomique qu'écologique.Face à ce manque d'enthousiasme de la part des constructeurs, la Commission Européenne commence à perdre patience. Et c'est la commissaire, connue pour avoir géré le dossier qui a valu une amende record à Google , qui va monter au front.Si l'USB-C prend peu à peu le pas sur le micro-USB, la route est encore longue pour l'adoption d'un standard universel.Principal obstacle à ce projet : Apple, qui empêche la convergence avec son format propriétaire Lightning. Remarquons pourtant que la marque a adopté l'USB-C depuis 2017 sur ses MacBook. a déclaré la commissaire européenne en charge de l'affaire.Car si, en effet, la recommandation de la Commission Européenne comptait jusqu'à présent sur la bonne volonté des constructeurs, il y a fort à parier qu'elle essaiera cette fois de resserrer la vis.