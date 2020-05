Samsung explique comment le prochain Galaxy Z Flip évitera les problèmes de poussière sous l'écran

Le constructeur s'est inspiré de la fabrication des aspirateurs pour développer la charnière du smartphone pliable et empêcher l'introduction de poussières dans l'appareil.

Le constructeur a donc intégré de minuscules poils tout au long de la charnière qui remplissent l'espace d’environ 1 mm entre cette dernière et les deux parties du smartphone. Cette couche de protection peut donc bloquer l'entrée des poussières notamment lorsque l'appareil est replié.

Plusieurs prototypes ont été testés sans succès avant qu'un ingénieur n'étudie plus spécifiquement le filtrage des particules mis en œuvre dans les aspirateurs domestiques.

Pour le Galaxy Z Flip , le constructeur a revu sa copie et explique dans un article publié sur son site les différentes étapes de conception de cette nouvelle charnière.

Samsung ne précise pas quel type de fabrication il utilise pour ce procédé, mais le compare aux poils de nylon, utilisés justement dans les aspirateurs pour filtrer les poussières et les particules, et ainsi éviter d'endommager le moteur.

Ils peuvent se courber et fléchir facilement, une propriété indispensable pour un smartphone pliable, et « balayent » la zone protégée à chaque ouverture et fermeture du Galaxy Z Flip pour dégager la poussière accumulée.

Samsung assure toujours que son dernier modèle pliable peut supporter jusqu'à 200 000 cycles de pliage mais recommande toutefois de ne pas tenter le diable avec son smartphone et de ne pas l'utiliser dans un endroit trop poussiéreux ou sablonneux.