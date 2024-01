CES 2024 : Anker fait le plein de chargeurs compatibles Qi2 avec sa gamme MagGo

Il y en a pour tous les goûts chez Anker. L'entreprise spécialisée en électronique a annoncé pas moins de trois modèles de chargeurs sans-fil durant le CES 2024. Du simple chargeur plat à la station d'accueil portable en passant par la station sur pied, vous y trouverez sans doute votre bonheur ; les produits sont tous compatibles Qi2, la nouvelle norme de charge sans-fil.

Le premier chargeur sans-fil est le MagGo Wireless Charger prenant la forme d'un chargeur plat, appelé "pad" par la marque. Très simple autant par son fonctionnement que par sa forme, il a néanmoins le mérite de mettre à jour la gamme d'Anker. La marque annonce une charge maximale de 15W, la norme pour les produits certifiés MagSafe. Vient ensuite la station 3 en 1 sur pied (appelée Wireless Charging Station) ; elle aussi, plutôt simple d'apparence, elle permet de charger à la fois un iPhone et une Apple Watch via deux chargeurs surélevés, et des AirPods directement sur la base de la station. La puissance de charge est annoncée à 15W pour le smartphone et 5W pour la montre et les écouteurs.

Le chargeur sans-fil le plus intéressant ici est sans nul doute le Wireless Charging Station 3 en 1. Si le fonctionnement global est exactement le même que la station citée précédemment, c'est son format qui change ; le chargeur prend ici la forme d'une batterie externe portable compacte, qui se déplie pour accueillir un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Les puissances annoncées sont de 15W côté smartphone et 5W pour le reste.

Deux des trois produits sont déjà en précommande aux Etats-Unis avec une sortie prévue au 20 janvier : le chargeur simple sera lancé au prix de 21.99$ et le portable sera disponible à 109.99$ ; la station sur pied n'a ni date ni prix actuellement. Aucune information n'a pour l'heure été donnée quant à une sortie en Europe.