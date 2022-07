Anker GaNPrime : Anker revient avec pas moins de 6 nouveaux chargeurs

Les chargeurs Anker GaNPrime 747, 737 et 735 proposent respectivement une puissance de 150 W, 120 W et 65 W. L'Anker GaNPrime 747 propose un port USB-A et trois ports USB-C tandis que les deux autres modèles sont équipés de deux ports USB-C afin de charger vos appareils simultanément. Ils sont proposés à des prix de 59,99 dollars pour le 735, 94,99 dollars pour le 745 et 109 dollars pour l'Anker GaNPrime 747.