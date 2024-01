CES 2024 : Belkin sort l'artillerie lourde avec des produits Qi2 et GaN

La norme Qi2 est entrain de se faire une place chez plusieurs fabriquants et, forcément, Belkin en fait partie. L'entreprise américaine a profité du CES 2024 pour annoncer deux modèles de chargeurs Qi2 : un suport magnétique 3 en 1 et une batterie externe, elle aussi magnétique. Les deux produits sont compatibles MagSafe, même si Belkin n'en fait plus mention ; la compatibilité avec des smartphones Android est aussi à l'ordre du jour.

Le support 3 en 1 permet de recharger à 15W maximum à la fois un smartphone, une Apple Watch ainsi que des écouteurs compatibles, comme des AirPods par exemple. La charnière du support smartphone est inclinable, permettant d'utiliser l'appareil confortablement lorsqu'il est en charge.

Quant à la batterie externe, elle aussi magnétique et compatible MagSafe, celle-ci proposera une charge maximale sans-fil de 15W, sans préciser pour l'heure la puissance accordée au port Type-C, ni même s'il sera utilisable pour charger un appareil externe. Néanmoins, ce port peut être utilisé pour charger la batterie même lorsqu'elle même est entrain de charger un smartphone, via la fonctionnalité "Power pass-throught". Pour finir, la batterie sera proposée en 5000, 8000 et 10 000 mAh.

Les deux produits seront lancés en mars 2024 ; le support coûtera 149.99 $ et la batterie sera proposée à 59.99, 79.99 et 99.99 $ selon le modèle.