Comment Apple veut faire de son nouveau chargeur double USB-C "une révolution"

Visiblement pensé pour être facile à transporter, le chargeur dual USB-C d'Apple (qui avait tacitement été confirmé par une note publiée par mégarde sur le site officiel de la marque) exploiterait notamment du nitrure de gallium (GaN). Ce semi-conducteur permet aux chargeurs d'être plus compacts, plus légers et plus efficaces sur le plan énergétique que les chargeurs classiques.

Dans le cas présent, au-delà du format compact qui semble se dessiner pour le prochain chargeur d'Apple, nous profiterions aussi de broches repliables et de surfaces circulaires enfoncées de part et d'autres du bloc pour faciliter la saisie. La principale caractéristique de ce nouvel accessoire reste toutefois la présence de deux ports USB-C qui permettront d'alimenter une grande variété d'appareils : iPhone, iPad, HomePod mini, mais aussi MacBook Air M1 (il se contente en effet d'un bloc secteur 30 W).

Notez que l'on ignore à ce stade le prix de ce nouveau chargeur 35 W, qui n'a pas été officiellement confirmé. En mars, Ming-Chi Kuo avait en revanche estimé son lancement à 2022. L'analyste évoquait d'ailleurs une production en masse toute prochaine pour ce produit.