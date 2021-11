Malgré la débâcle, Apple planche toujours sur un chargeur multi-appareil

Force est de constater que l'état actuel de cette technologie ne donne pas des résultats très probants. Bien sûr, cela dépanne, et peut éviter de tomber à court de batterie au plus mauvais moment. Mais Apple attend sans doute de pouvoir proposer une recharge au moins aussi rapide qu'avec un chargeur pour intégrer cette technologie à ses appareils. Et quand on sait que les iPhone sont sans doute les smartphones les plus lents à se recharger, on ne devrait peut-être plus ronger notre frein très longtemps.