Apple a fait de belles économies grâce à la suppression des chargeurs et écouteurs de ses iPhone

Depuis la mise en place des nouveaux packagings Apple, on estime à environ 190 millions le nombre d'iPhone vendus sans bloc secteur et sans écouteurs. Toujours selon le Daily Mail, la stratégie d'Apple permet à la firme d'économiser un peu plus de 32 euros sur chaque iPhone vendu, soit une économie non négligeable au vu des millions de smartphones à la pomme écoulés chaque mois.