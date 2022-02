Apple ne fournit plus d'écouteurs Earpods à l'achat d'un iPhone

Apple conseille également à ses employés de recourir à l'argument écologique pour justifier ce retrait, comme ils l'avaient déjà fait lors de la disparition du chargeur. Sont mentionnés dans le document les termes « mesures en faveur de l'environnement » et « réduction des déchets ».

Notez qu'il est encore possible d'acquérir un iPhone avec écouteurs EarPods inclus jusqu'à épuisement des stocks. Sur l'Apple Store, les écouteurs filaires sont toujours mentionnés dans la section « contenu du coffret ». Mais les magasins physiques commencent à recevoir les nouvelles boîtes sans EarPods.

Sur Amazon, il est désormais précisé si le modèle d'iPhone est livré avec les écouteurs. La Fnac s'est également adaptée, et on peut déjà lire « Écouteurs EarPods non inclus » sur la fiche produit des iPhone 11 et iPhone 12 . Les iPhone 13 devraient bientôt suivre.