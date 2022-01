iPhone 14 : un modèle eSim et un autre doté d'un emplacement physique ?

Un document envoyé à AppleInsider par Emma Mohr-McClune, analyste chez GlobalData, nous apprend qu'Apple aurait pour projet de proposer deux modèles distincts d'iPhone 14 : un premier 100 % eSIM et un second plus traditionnel, doté d'un emplacement SIM classique.

« Un iPhone uniquement doté d'une eSIM a toujours été une question de "quand", et non de "si", mais, jusqu'à présent, nous n'avions pas suffisamment réfléchi au "comment" », explique Emma Mohr-McClune.

« Nous ne pensons pas qu'Apple adoptera l'approche du "big bang" en se débarrassant des systèmes existants et en transférant tous les utilisateurs vers l'eSIM. Nous pensons plutôt qu'il lancera une variante exclusivement eSIM de son nouveau modèle, tout en conservant le modèle à double emplacement eSIM + SIM physique pour le marché de masse (…) », poursuit-elle.

Maintenir un iPhone 14 à emplacement SIM classique permettrait en effet à Apple de ne pas trop précipiter les choses. Comme le souligne WCCFTech, les opérateurs de certains pays ne proposent pas encore l'eSIM à leur clientèle.