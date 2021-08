Bruxelles pourrait imposer le format USB Type-C sur les iPhone

L'annonce vient de tomber, la Commission Européenne va présenter dès ce mois de septembre 2021 une nouvelle législation, dont le but est clair : imposer un chargeur commun pour les smartphones et autres appareils électroniques au sein de l'Union Européenne. L'intérêt réside dans certains avantages environnementaux ainsi que dans la praticité pour les consommateurs et consommatrices.