Le OnePlus 8 serait présenté le 15 avril

© OnLeaks

Lire aussi :

Le PDG de OnePlus confirme à demi-mot un OnePlus 8 Lite



Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro pour le 15 avril

Lire aussi :

Les Realme 6 et 6 Pro lancés le 24 mars en Europe, le 6i également bientôt annoncé



Le OnePlus 8 Lite n'arriverait pas avant juillet

Le OnePlus 8 Lite présumé. © OnLeaks

Source : Winfuture

Une présentation que l'on imagine 100 % numérique, la pandémie de Covid-19 forçant les constructeurs à revoir leur mode de communication s'ils veulent malgré tout conserver leur calendrier de sortie habituel.Ce serait donc finalement un mois plus tôt que l'an dernier que OnePlus déciderait à tomber le rideau sur ses nouveaux smartphones . D'après deux sources concordantes, OnePlus aurait arrêté la date du 15 avril pour une présentation mondiale — et non plus régionale, en Chine puis en Europe.Les circonstances actuelles de la pandémie de coronavirus obligeront probablement le constructeur à faire une conférence entièrement en ligne. Aussi, on pourrait s'attendre à ce que la production des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro soit ralentie au vu du faible nombre d'usines à être actuellement en fonctionnement.Du reste, on sait déjà que le OnePlus 8 aurait droit à un écran AMOLED poinçonné et cadencé à 120 Hz , ainsi qu'un Snapdragon 865 (et donc une puce 5G). Ils seraient également les premiers smartphones OnePlus à être compatibles avec la recharge sans-fil , que l'on prédit jusqu'à 30 W.Le petit nouveau de la famille, qui se voudrait donc plus abordable (jusqu'à 500 $ tout de même selon les premières estimations), verrait quant à lui sa date de sortie repoussée à juillet. Volonté initiale de OnePlus, ou conséquence immédiate des fermetures en cascade d'usines de production causées par le Covid-19 ? On l'ignore encore.Du reste, ce OnePlus 8 Lite se doterait d'un design légèrement moins travaillé que ses grands frères. Il profiterait néanmoins d'un écran AMOLED de 6,4 pouces percé (60 Hz), de trois appareils photo et logiquement d'un SoC de moyenne gamme — un Snapdragon 760 par exemple.