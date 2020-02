Le OnePlus 8 Pro serait certifié IP68 et disposerait de la charge sans-fil

Lire aussi :

OnePlus intègre le tout nouvel Ambient Mode de Google à ses smartphones



Une bonne nouvelle ne vient jamais seule

Source : 9to5 Google

Cette rumeur a été communiquée par l'insider Max J sur Twitter. L'internaute réputé lorsqu'il s'agit de sortir des informations en avant-première a posté la photo d'un concept du OnePlus 8 Pro avec la mention « Water » qui apparaît sur cette même photo. Il affirme que la marque chinoise a décidé d'opter pour la certification IP68.En effet, si OnePlus a toujours affirmé que ses smartphones étaient étanches à la poussière et à l'eau, aucun modèle n'avait jusqu'à présent obtenu la fameuse certification. Le fabricant estimait l'obtention bien trop onéreuse. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque la firme devrait également faire de réels efforts au niveau de la charge de son smartphone.Ainsi, le OnePlus 8 Pro serait également compatible avec la charge sans-fil. Nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet pour le moment.Le mobile embarquera aussi un écran AMOLED 6,5 pouces 120 Hz et un processeur Snapdragon 865 5H. Les configurations seront de 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM. L'espace de stockage disponible sera de 128 Go ou 256 Go. Le prix devrait être fixé aux alentours de 799 $.