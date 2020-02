OnePlus intègre le tout nouvel Ambient Mode de Google à ses smartphones

L'Ambient Mode aussi chez OnePlus

Source : Android Authority

Sur Android, l'Ambient Mode permet aux smartphones en cours de charge d'afficher une interface spécifique, qui permet de centraliser sur un seul et même écran diverses informations (météo, infos, agenda...), ou encore d'utiliser l'écran comme un cadre photo.Une fonction qui est actuellement en cours de déploiement sur la gamme de smartphones OnePlus (à partir du OnePlus 3). Tous les terminaux OnePlus sous Android 8 Oreo (et supérieur) sont ainsi éligibles automatiquement à cet Ambient Mode.À noter que, comme souvent, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité va s'effectuer par phases, et devrait donc arriver progressivement sur tous les smartphones OnePlus éligibles dans les prochains jours.