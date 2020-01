Le OnePlus 8 Pro permettra de choisir entre un affichage 60, 90 ou 120 Hz

© OnLeaks / 91 Mobiles

Un contrôle total sur la fréquence d'affichage

Un menu permet de choisir son paramètre de rafraîchissement favori. © True-Tech

Via : Neowin

Une photo volée de ce qui semble être un OnePlus 8 Pro donne à voir un écran permettant de choisir entre plusieurs réglages de fluidité pour l'écran OLED du smartphone.Sur cette photographie attribuée au site True-Tech, on voit qu'un écran intitulé «» est intégré aux menus du OnePlus 8 Pro. Celui-ci offre donc le choix d'un affichage classique 60 Hz, plus rapide à 90 Hz ou très véloce à 120 Hz.En creux, OnePlus vous demande finalement si vous préférez un affichage très fluide ou une autonomie béton. Le mode 90 Hz apparaît ainsi comme le plus équilibré du lot. Du moins, si le constructeur a fait des efforts en termes de gestion énergétique depuis sa dernière génération En outre, c'est le design de ce OnePlus 8 Pro qui semble aussi être confirmé. Comme on s'y attendait depuis que des rendus ont fuité en octobre dernier , le OnePlus 8 profitera d'un écran percé au détriment du mécanisme à « pop-up » qui faisait la particularité des OnePlus 7 et 7 Pro.