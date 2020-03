Le OnePlus 8 serait lancé mondialement la deuxième semaine d'avril

© OnLeaks / 91 Mobiles

OnePlus dévoilerait trois nouveaux smartphones

Le prétendu OnePlus 8 Lite. © Onleaks / 91 Mobiles

Le OnePlus 8 Pro laisserait le choix entre un mode 60, 90 ou 120 Hz. © True Tech

Les OnePlus 8 arriveraient plus tôt que prévu

Source : TechRadar

Une information que le site TechRadar tiendrait de première main. Sa source affirmant encore que OnePlus opterait cette année pour un lancement mondial, et non plus divisé entre le marché asiatique et européen.OnePlus a eu le plus grand mal du monde à garder secrète sa prochaine génération de smartphones. Les OnePlus 7T et 7T Pro à peine sortis du four que des rendus 3D laissaient déjà observer la possible esthétique du OnePlus 8.Depuis, les rumeurs vont bon train concernant la nouvelle série de smartphones du Chinois. Le constructeur envisagerait d'ailleurs la sortie conjointe de trois modèles : les OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.À ces trois nouveaux modèles, un dénominateur commun : le taux de rafraîchissement accéléré de l'écran. Pete Lau, patron de la firme, avait affirmé l'an dernier qu'il ne ferait pas machine arrière et que, dorénavant, tous ses smartphones profiteraient — au moins — d'une fréquence de 90 Hz.On peut néanmoins s'attendre à ce que le OnePlus 8 Pro permette de grimper jusqu'à 120 Hz . Un modèle ultra haut de gamme, qui serait également le tout premier à bénéficier de l'étanchéité IP68 et de la recharge sans-fil . De quoi justifier une hausse substantielle des tarifs ? Rien n'est plus sûr.Jadis connu comme le trublion des prix, OnePlus a déjà fait étalage de son envie de s'intégrer sur le marché du très haut de gamme avec le OnePlus 7 Pro l'an dernier. Une fuite en avant à laquelle s'est joint récemment Xiaomi avec son Mi 10 Pro au tarif avoisinant maintenant les 700 €.OnePlus serait donc prêt à bouleverser ses habitudes cette année. Mais reste à savoir si la fourchette retenue — celle de la deuxième semaine d'avril — avait été envisagée avant ou après l'éclatement de l'épidémie de COVID-19 qui handicape aujourd'hui fortement la production et la distribution de produits asiatiques.En effet, il n'est pas une journée sans qu'un constructeur ne renonce à une conférence, ou ne décale finalement le lancement de l'un de ses produits le temps que la situation mondiale s'apaise sur le volet de la santé publique.Si les prédictions de la source devenaient à s'avérer, nous devrions recevoir la confirmation de OnePlus dans les semaines à venir.