Design, specs... Une nouvelle fuite dévoile presque tout du OnePlus 8 Pro

Un design sans grande surprise

12 Go de RAM, écran 120 Hz et recharge sans fil

Source : Android Headlines

Nouveau leak concernant le OnePlus 8 Pro ! Son design se confirme en photo et non plus en rendu, alors que plusieurs caractéristiques techniques sont également dévoilées.Les images nous montrent un smartphone arborant un poinçon dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Il semble donc que OnePlus ait abandonné l'encoche waterdrop ainsi que le système de caméra rétractable sur sa prochaine génération de mobiles.L'écran est incurvé, comme sur le OnePlus 7T Pro . Entre cela et le poinçon, un OnePlus n'a jamais autant ressemblé à un Samsung de face. En haut comme en bas, les bordures ont l'air particulièrement fines, mais une coque de protection nous cache quelques éléments du smartphone.À l'arrière, le smartphone devrait adopter un très classique triple capteur photo disposé à la verticale. Le constructeur chinois ne suit pas la tendance actuelle de la multiplication des modules regroupés dans une «», cet imposant set up rectangulaire qu'on retrouve par exemple sur les Pixel 4 iPhone 11 et Galaxy S20 Cette fuite nous en dit également plus sur la fiche technique du smartphone. Bien entendu, celui-ci est équipé d'un SoC Snapdragon 865 de Qualcomm . La variante de OnePlus 8 Pro que nous voyons ici en image embarque 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Il est fort probable que d'autres versions avec moins de mémoire soient aussi commercialisées.L'appareil photo est composé de capteurs de 64 Mp, 20 Mp et 12 Mp. Leur rôle est encore inconnu mais on peut parier sur un ultra grand-angle et un téléobjectif pour accompagner le module principal. Pas d'information pour le moment concernant l'ouverture ou la stabilisation de ces objectifs.Le leak évoque en outre un écran AMOLED de 6,65 pouces avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Nous rapportions justement il y a quelques semaines que l'utilisateur aurait la possibilité de choisir entre un affichage 60, 90 ou 120 Hz . Plus de fluidité ou plus d'autonomie, le pouvoir est entre vos mains.On peut s'attendre à un prix de vente très élevé car le OnePlus 8 Pro devrait aussi disposer de la certification IP68 et de la recharge sans fil , deux fonctionnalités absentes des anciens modèles car jugés trop coûteux au regard de leur utilité par la marque.